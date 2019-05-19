Ивелин Попов: "Зенит" не создал ни одного момента

Признанный лучшим игроком матча "Ростов" – "Зенит" в составе домашней команды, болгарский полузащитник Ивелин Попов прокомментировал её итоги и итоги сезона в целом.– В принципе, "Зенит" не создал ни одного момента, ведь мы хорошо оборонялись. Лично у меня было сегодня два момента с выходом "один на один", было еще много других опасных моментов. Я думаю, у нас сегодня почти все получалось. Жалко, что только один забили.– Конечно, скользкий. Конечно, переживали. Хотелось побольше забивать. Это наша, атакующих игроков, задача. Просто так получилось. Но 1:0 – это тоже хорошая победа, к тому же обыграли чемпиона страны. Я думаю, достойно выглядели в этом матче.– Ну, не только сегодня перебегали соперника, в принципе, так в каждой игре практически. Мы всегда бегаем лучше других. Лично я чувствую себя очень хорошо подготовленным, как и мои коллеги. Думаю, в следующем сезоне будем выглядеть еще лучше. Надо работать над реализацией и игрой в атаке.– Если выиграли чемпионат, однозначно – да.– Конечно, он заслужил это. Вы видели, как весь стадион сегодня хлопал ему и радовался. Он – легенда ростовского футбола, очень достойный человек и игрок. Мы проводили его как надо.– Я могу сказать так: с командами из первой пятерки мы выглядим очень хорошо, достойно. У нас есть проблемы с клубами с нижней части таблицы. Просто надо работать над этим. Это не футбольные качества, это что-то психологическое – в голове.www.rusfootball.info