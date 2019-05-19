Защитник "Химок" может продолжить карьеру в РПЛ

23-летний защитник "Химок" Егор Данилкин может продолжить карьеру в одном из клубов Российской Премьер-Лиги.Экс-футболист московского "Динамо" и молодёжной сборной России может сменить клубную прописку уже ближайшим летом.Активный интерес к игроку проявляют "Уфа", "Рубин" и "Ростов". Несмотря на то что футболист связан с подмосковным клубом контрактом до конца 2019 года, у него есть возможность покинуть команду и перейти в клуб РПЛ.