Андрей Созин: Федун вложил в "Спартак" не только свои деньги, но и душу
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением об инфраструктуре московского "Спартака".
"Сегодня у "Спартака" наряду с "Краснодаром" одна из лучших детско-юношеских академий в стране. Причём построена не только современная инфраструктура, но также собраны грамотные и квалифицированные тренеры. У "Спартака", за исключением "Лужников", один из лучших стадионов в стране. Да, "Спартак" сегодня не является безоговорочно лучшим клубом, но с учётом всех компонентов – история, инфраструктура, молодёжка, школа, главная команда – "Спартак" всё равно входит в число лучших клубов России.
Поэтому я не понимаю, почему люди продолжают кидать камни в Леонида Федуна, который создал всё перечисленное для "Спартака", для нынешних и будущих поколений спартаковских футболистов и болельщиков. Считаю, что он вложил в "Спартак" не только свои деньги, но и душу. Хорошо или плохо он управляет клубом? Наверное, условный Ярцев управлял бы иначе, но он не построил бы стадион. Вместо того чтобы постоянно ковыряться, насколько хорошо Федун разбирается в футболе, я бы спросил у тех спартаковцев, которых он назначил на высокие должности в клубе. Неужели Шавло с Родионовым тоже не разбираются?" - цитирует Созина "Чемпионат".
"Сегодня у "Спартака" наряду с "Краснодаром" одна из лучших детско-юношеских академий в стране. Причём построена не только современная инфраструктура, но также собраны грамотные и квалифицированные тренеры. У "Спартака", за исключением "Лужников", один из лучших стадионов в стране. Да, "Спартак" сегодня не является безоговорочно лучшим клубом, но с учётом всех компонентов – история, инфраструктура, молодёжка, школа, главная команда – "Спартак" всё равно входит в число лучших клубов России.
Поэтому я не понимаю, почему люди продолжают кидать камни в Леонида Федуна, который создал всё перечисленное для "Спартака", для нынешних и будущих поколений спартаковских футболистов и болельщиков. Считаю, что он вложил в "Спартак" не только свои деньги, но и душу. Хорошо или плохо он управляет клубом? Наверное, условный Ярцев управлял бы иначе, но он не построил бы стадион. Вместо того чтобы постоянно ковыряться, насколько хорошо Федун разбирается в футболе, я бы спросил у тех спартаковцев, которых он назначил на высокие должности в клубе. Неужели Шавло с Родионовым тоже не разбираются?" - цитирует Созина "Чемпионат".