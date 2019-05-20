Юрий Дюпин: молодые игроки "Анжи" получили путевку в большой футбол

Голкипер "Анжи" Юрий Дюпин после ничьей в матче 29-го тура премьер-лиги против "Рубина" (0:0) заявил в эфире телеканала "Матч Премьер", что в текущем сезоне многие молодые игроки махачкалинцев получили путевку в большой футбол.

"Для нас одно очко - это успех, поскольку было много молодых игроков в составе. "Рубин" - хорошая и неуступчивая команда, мы в первом тайме много играли без мяча. Хорошая игра в целом.

Нервы в первом тайме? У нас было много неопытных игроков. Надо было сохранять мяч, а не избавляться от него. Во втором тайме поговорили в раздевалке, сказали ребятам, чтобы они не боялись играть и получали удовольствие. Видимо, дошло до пацанов.

Позитивное в прошедшем сезоне? Для меня это дебютный сезон. Не верил, что смогу дебютировать, но доказал обратное. Плюс человек 15 дебютировало, много молодых. Они получили путевку в большой футбол, их заметили другие клубы. Поэтому сезон можно занести в актив", - сказал Дюков.
Теги: Дюпин Анжи Рубин
Сегодня, 05:03
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