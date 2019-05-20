Борис Игнатьев: игра "Локо" и "Урала" в чемпионате не будет накладываться на их встречу в Кубке России, здесь все будет по-другому

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу борьбы между «Локомотивом» и «Краснодаром» за второе место в турнирной таблице РПЛ, с также рассказал, чего ждет от финала Кубка России, в котором встретятся «Локо» и «Урал».

- Думаю, что «Локомотив» - фаворит в этой борьбе. Потому что у него все-таки есть небольшое преимущество перед «Краснодаром»: по личным встречам. Так что в случае равенства очков вторым станет «Локо». Мы как раз с Юрием Павловичем Семиным эту тему обсуждали. Но, безусловно, интрига в борьбе за второе место еще остается. Обе команды выйдут на последние игры сверхмотивированными. Они прекрасно понимают, что за этим стоит. Это Лига чемпионов. Ради участия в этом турнире, собственно говоря, и играют. По качеству игры и наличию футболистов, и мотивации у «Локо» и «Краснодара,» преимущество перед «Уфой» и «Рубином», с которыми они встречаются в последнем туре. Другое дело, что у красно-зеленых впереди поединок в финале Кубка России. Убежден, что здесь мы увидим ту же команду, что и в прошедших матчах. Потому что небольшие кадровые ресурсы у Семина под руками. И он в игре против «Урала» будет использовать всех лучших футболистов, потому что «Локомотив» будет ставить перед собой задачу победить в этом матче и взять трофей.- Репетицией я бы не стал это называть. Потому что там решается одна задача, а здесь - другая. В Кубке, думаю, команды будут абстрагироваться от той игры. Их будет интересовать только чисто спортивная составляющая. Здесь тренерский штаб определит, как осуществлять тактические установки. Но игра, которая была в чемпионате, не будет накладываться на матч в Кубке России. Здесь уже все будет по-другому. Кубковые игры всегда характерны внутренним накалом. Футболисты делают все возможное, чтобы добиться победы. И, как правило, на таких матчах не сказываются предыдущие встречи. Это самая важная для любого футболиста игра. Это нечто такое, что в жизни бывает нечасто.- С точки зрения профессионального отношения меняется ситуация в нашем футболе в лучшую сторону. Многие говорили, что «Уралу» ничего не надо, а «Локомотиву» больше надо, и он выиграет. Оказывается, люди пересматривают свое отношение к этим процессам: для них каждый матч - это имиджевая составляющая, это ответственность перед болельщиками и желание показать товар лицом, чтобы в дальнейшем засветиться где-то на более высоком уровне. «Локомотив», конечно, очень хотел победить, но футболисты «Урала» сделали все от них зависящее, чтобы показать, что они тоже умеют играть в футбол на хорошем уровне. И они продемонстрировали прекрасную игру, за что им спасибо.