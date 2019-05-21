Александр Хацкевич может возглавить "Рубин"

Белорусский тренер Александр Хацкевич входит в число возможных преемников Курбана Бердыева на посту главного тренера казанского "Рубина".

Вероятность того, что Бердыев не пойдет на понижение зарплаты в Казани (сейчас – около 3 миллионов евро в год, контракт действует еще год) и покинет команду, достаточно велика.

45-летний Хацкевич имеет в резюме работу главным тренером сборной Белоруссии. Последние два сезона он работал в киевском "Динамо" (в текущем сезона команда занимает второе место), сейчас контракт с клубом истек.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Хацкевич Бердыев Рубин
Сегодня, 20:25
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