Александр Хацкевич может возглавить "Рубин"

Белорусский тренер Александр Хацкевич входит в число возможных преемников Курбана Бердыева на посту главного тренера казанского "Рубина".Вероятность того, что Бердыев не пойдет на понижение зарплаты в Казани (сейчас – около 3 миллионов евро в год, контракт действует еще год) и покинет команду, достаточно велика.45-летний Хацкевич имеет в резюме работу главным тренером сборной Белоруссии. Последние два сезона он работал в киевском "Динамо" (в текущем сезона команда занимает второе место), сейчас контракт с клубом истек.