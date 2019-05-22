Игнатьев: как удержать Баринова от звёздной болезни? Он нормальный парень (видео)
Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев после победы в финале Кубка России над «Уралом» (1:0) рассказал о том, как обстоят дела с новым контрактом:
- Самое главное, выиграли. Все довольны, все счастливы. Мое самочувствие? Всё отлично.
Буду ли готов к «Уфе»? Делаю всё возможное, чтобы подготовиться. Ещё время есть, посмотрим.
Справился ли мой сменщик Идову? Он здорово сыграл, я его похвалил. Считаю, он съел Эль-Караби (полузащитника «Урала» зовут Эль-Кабир, прим. Rusfootball.info).
- Кикнадзе сказал, что в команде ещё могут остаться, с кем не был продлён контракт...
- Переговоров пока не вели. Ждём. Ещё месяц контракта. Тяжело так работать, когда не знаешь, что будет завтра. Сделаю всё возможное, чтобы заслужить контракт.
- Какая чашка лучше – эта или та, что добыли в Астрахани (на самом деле, финал два года назад проходил в Сочи, прим. Rusfootball.info)?
- В Астрахани [когда финал был], я за «Кубань» играл. Забил и мы проиграли. Чашка ужасная была в Астрахани.
А так, конечно, в Сочи. Тогда и первый раз, тем более, я играл.
- Команда не очень праздновала. Это потому что впереди «Уфа»?
- Мы просто ждали пока вы, [журналисты], уйдёте. Хорошая атмосфера была, все счастливы и довольны.
Пресытились ли Кубком? Многие ребята уже три раза его выигрывали. Но в финале чувстваоешь из-за этого только увереннее.
Не отнимет ли победа эмоциональные силы? Время ещё есть, восстановимся.
- Как теперь удержать Баринова от звёздной болезни? Важные голы, интерес «Динамо», трофеи...
- Он нормальный парень. У него точно проблем не будет, - приводит слова футболиста клуба корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
- Самое главное, выиграли. Все довольны, все счастливы. Мое самочувствие? Всё отлично.
Буду ли готов к «Уфе»? Делаю всё возможное, чтобы подготовиться. Ещё время есть, посмотрим.
Справился ли мой сменщик Идову? Он здорово сыграл, я его похвалил. Считаю, он съел Эль-Караби (полузащитника «Урала» зовут Эль-Кабир, прим. Rusfootball.info).
- Кикнадзе сказал, что в команде ещё могут остаться, с кем не был продлён контракт...
- Переговоров пока не вели. Ждём. Ещё месяц контракта. Тяжело так работать, когда не знаешь, что будет завтра. Сделаю всё возможное, чтобы заслужить контракт.
- Какая чашка лучше – эта или та, что добыли в Астрахани (на самом деле, финал два года назад проходил в Сочи, прим. Rusfootball.info)?
- В Астрахани [когда финал был], я за «Кубань» играл. Забил и мы проиграли. Чашка ужасная была в Астрахани.
А так, конечно, в Сочи. Тогда и первый раз, тем более, я играл.
- Команда не очень праздновала. Это потому что впереди «Уфа»?
- Мы просто ждали пока вы, [журналисты], уйдёте. Хорошая атмосфера была, все счастливы и довольны.
Пресытились ли Кубком? Многие ребята уже три раза его выигрывали. Но в финале чувстваоешь из-за этого только увереннее.
Не отнимет ли победа эмоциональные силы? Время ещё есть, восстановимся.
- Как теперь удержать Баринова от звёздной болезни? Важные голы, интерес «Динамо», трофеи...
- Он нормальный парень. У него точно проблем не будет, - приводит слова футболиста клуба корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.