Владимир Пономарев: Акинфеев - лучший игрок ЦСКА в минувшем сезоне
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Крыльев Советов" (6:0) в 30-м туре Премьер-Лиги, а также подвёл итоги сезона.
- Об игре:
Феерия молодёжи? Захвалили молодёжь в этом сезоне, в первую очередь Ахметова и Облякова. Ну не готовы они к этому, а их уже чуть ли не играть за "Реал Мадрид" отправляют. Нельзя так, мозги не созрели ни для таких денег, ни для таких хвалебных слов. Наоборот критиковать нужно, ведь работы ещё непочатый край у этих футболистов.
- О Фёдоре Чалове, который стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15-ю голами:
В последнее время мне нравится игра в его исполнении. Ранее он был менее активен, выжидал ошибки соперников, либо передач в ноги перед воротами. Сейчас же он стал сам добывать себе мячи, сам забивает, сам отдаёт. В итоге он стал лучшим бомбардиром чемпионата, его необходимо отметить и похвалить, но сдержанно (смеётся). Он может вырасти в очень хорошего игрока, его нужно беречь, но при этом не давать расслабляться, не перехваливать.
- О попадании ЦСКА в групповой этап Лиги Европы:
Мы могли рассчитывать на большее, но допустили слишком большое количество ошибок. Особенно вспоминается матч с "Уфой", где мы вели 2:0, но в концовке упустили победу. И здесь имеются вопросы к защитникам, в целом по всей второй части сезона. Сколько раз с Акинфеевым соперники выходили один на один, причём прорываясь из центральной зоны... страховка не работала абсолютно, работы впереди очень много. Защита, конечно, у нас новая, но нужно работать, потенциал есть.
После того, как мы лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов, рассчитывал на прямое попадание в групповой этап Лиги Европы. И хоть всё было в руках "Спартака", они уступили "Оренбургу", а мы же разгромили разобранные "Крылья", которые, видимо, готовятся к переходным матчам.
- О лучшем футболисте сезона:
Хотел бы назвать лучшим Марио, но в концовке сезона он заметно сдал. А так, Акинфеев, конечно. Цемент и стержень команды, капитан, который руководит и подсказывает обороне, да и в целом его значение для ЦСКА крайне велико. Выделю Чалова, и дело не только в звании лучшего бомбардира, а в том, что он прогрессирует, чувствует партнёров, сам хорошо открывается. Можно было бы вспомнить Влашича, но он тоже подсел во второй части. Возможно, дело в чемоданных настроениях, он себя будто берёг, а так играть нельзя.
- Оценка ЦСКА за сезон:
"Четыре с плюсом" команде, и "четыре с плюсом" Гончаренко. В некоторых моментах тренер делал с командой просто невозможное. При таких изменениях в составе... не каждый специалист добьётся таких результатов.
- Об игре:
Феерия молодёжи? Захвалили молодёжь в этом сезоне, в первую очередь Ахметова и Облякова. Ну не готовы они к этому, а их уже чуть ли не играть за "Реал Мадрид" отправляют. Нельзя так, мозги не созрели ни для таких денег, ни для таких хвалебных слов. Наоборот критиковать нужно, ведь работы ещё непочатый край у этих футболистов.
- О Фёдоре Чалове, который стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15-ю голами:
В последнее время мне нравится игра в его исполнении. Ранее он был менее активен, выжидал ошибки соперников, либо передач в ноги перед воротами. Сейчас же он стал сам добывать себе мячи, сам забивает, сам отдаёт. В итоге он стал лучшим бомбардиром чемпионата, его необходимо отметить и похвалить, но сдержанно (смеётся). Он может вырасти в очень хорошего игрока, его нужно беречь, но при этом не давать расслабляться, не перехваливать.
- О попадании ЦСКА в групповой этап Лиги Европы:
Мы могли рассчитывать на большее, но допустили слишком большое количество ошибок. Особенно вспоминается матч с "Уфой", где мы вели 2:0, но в концовке упустили победу. И здесь имеются вопросы к защитникам, в целом по всей второй части сезона. Сколько раз с Акинфеевым соперники выходили один на один, причём прорываясь из центральной зоны... страховка не работала абсолютно, работы впереди очень много. Защита, конечно, у нас новая, но нужно работать, потенциал есть.
После того, как мы лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов, рассчитывал на прямое попадание в групповой этап Лиги Европы. И хоть всё было в руках "Спартака", они уступили "Оренбургу", а мы же разгромили разобранные "Крылья", которые, видимо, готовятся к переходным матчам.
- О лучшем футболисте сезона:
Хотел бы назвать лучшим Марио, но в концовке сезона он заметно сдал. А так, Акинфеев, конечно. Цемент и стержень команды, капитан, который руководит и подсказывает обороне, да и в целом его значение для ЦСКА крайне велико. Выделю Чалова, и дело не только в звании лучшего бомбардира, а в том, что он прогрессирует, чувствует партнёров, сам хорошо открывается. Можно было бы вспомнить Влашича, но он тоже подсел во второй части. Возможно, дело в чемоданных настроениях, он себя будто берёг, а так играть нельзя.
- Оценка ЦСКА за сезон:
"Четыре с плюсом" команде, и "четыре с плюсом" Гончаренко. В некоторых моментах тренер делал с командой просто невозможное. При таких изменениях в составе... не каждый специалист добьётся таких результатов.