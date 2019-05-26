Каборе и Перейра попрощались с "Краснодаром" (видео)

После матча "Краснодар" - "Рубин", теперь уже бывшие игроки краснодарского клуба Каборе и Перейра попрощались с болельщиками.

Теги: Каборе Перейра Краснодар Rвидео
Сегодня, 21:41
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