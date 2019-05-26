Александр Анюков: планировал поиграть еще один сезон и завершить карьеру

Защитник "Зенита" Александр Анюков после матча 30-го тура РПЛ с "Енисеем" (4:1) рассказал, что пока не знает, будет ли клуб продлевать с ним контракт.

"Главное, что выиграли и ушли в отпуск в хорошем настроении. Поздравляю всех болельщиков. Хочу поблагодарить Сергея Богдановича за то, что вернул меня в состав. Получил в этом году очень много эмоций.

Если все и правда закончится, то я рад, что закончилось все на хорошей ноте. Я планировал еще один сезон - и завершить", - цитирует Анюкова Sport24.ru.
Теги: Анюков Зенит
Сегодня, 21:59
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