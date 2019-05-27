Иржи Ярошик: стать тренером российского клуба, как Семак? Почему нет?

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик поделился воспоминаниями о своей игре за армейцев.

"Когда я играл, Акинфеев был еще молодой. В таком возрасте начинать нелегко, но Игорь со всем справился и стал большим игроком. Самым принципиальным соперником для меня в России является "Спартак". Когда я перешел в ЦСКА, красно-белые были самой большой командой страны. Тогда еще не было такой плотности, не было таких клубов, как "Краснодар".

Все хотят обыграть друг друга. Я рад, что ни одной игры не проиграл "Спартаку". Я хотел не проигрывать не только им, но я рад, что у меня есть такая серия. Переход в ЦСКА из "Спарты" был огромным шагом в моей карьере. Стать тренером российского клуба, как Семак? Я учусь в Москве, чтобы получить лицензию, так что в будущем почему бы и нет?" — рассказал Ярошик в эфире программы "Тотальный футбол".

"Матч ТВ"
Сегодня, 09:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама