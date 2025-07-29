"Цель "Ахмата" — занять место выше, чем в прошлом сезоне. Важно показывать доминирующий и атакующий футбол, вернуть болельщиков на стадион, чтобы арена была полностью заполнена", - цитирует Ульянова "РБ Спорт".
В первых двух турах Российской Премьер-Лиги грозненский "Ахмат" потерпел два поражения - от казанского "Рубина" на домашнем стадионе со счетом 0:2 и на выезде от ЦСКА со счетом 1:2. В третьем туре чемпионата России грозненцы сыграют на выезде с махачкалинским "Динамо", которое набрало одно очко за две игры.
Голкипер "Ахмата" Ульянов назвал цель команды на сезон
Голкипер грозненского "Ахмата" Вадим Ульянов рассказал о цели клуба на сезон.
Фото: ФК "Ахмат"