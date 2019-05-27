Федор Чалов: деньги голову не кружат

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов признался, что не стал более расточительным с увеличением зарплаты в клубе.

"Мне сейчас деньги не кружат голову. Хотя я недавно новый контракт подписал. Просто есть сумма, которую я трачу в месяц. И она не увеличилась за последние годы. Самая большая статья расходов? Еда. Я, допустим, всегда оплачиваю счёт, когда мы куда-то идём с нефутбольными друзьями", - цитирует Чалова "Чемпионат.сом".
Теги: Чалов ЦСКА
Сегодня, 10:33
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