Федор Чалов: деньги голову не кружат
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов признался, что не стал более расточительным с увеличением зарплаты в клубе.
"Мне сейчас деньги не кружат голову. Хотя я недавно новый контракт подписал. Просто есть сумма, которую я трачу в месяц. И она не увеличилась за последние годы. Самая большая статья расходов? Еда. Я, допустим, всегда оплачиваю счёт, когда мы куда-то идём с нефутбольными друзьями", - цитирует Чалова "Чемпионат.сом".
"Мне сейчас деньги не кружат голову. Хотя я недавно новый контракт подписал. Просто есть сумма, которую я трачу в месяц. И она не увеличилась за последние годы. Самая большая статья расходов? Еда. Я, допустим, всегда оплачиваю счёт, когда мы куда-то идём с нефутбольными друзьями", - цитирует Чалова "Чемпионат.сом".