Рамиль Шейдаев: с нынешним лимитом в России стало тяжелее прогрессировать, чем 2-3 года назад

Бывший игрок "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев считает, что лимит в РПЛ является одной из причин медленного прогресса российских игроков.

"Почему никто из российских игроков не уезжает в Европу? Может, тут комфортнее: дом, семья. И в финансовом плане тоже. Мне кажется, сейчас в России сложнее прогрессировать, чем даже 2-3 года назад. Сравните хотя бы состав "Зенита" не столь далекого прошлого и сегодняшний. Когда там играл Халк, Витсель, Гарай, Рондон, Хави Гарсия… У ЦСКА, "Спартака" тоже были другие легионеры.

Конкуренция была выше. А сейчас с нынешним лимитом прогрессировать сложнее. Хотя слышал, скоро лимит вновь изменится и российским игрокам будет труднее конкурировать с иностранцами. Самая сильная сборная России, на мой взгляд, была на Евро-2008. И эти футболисты выросли безо всяких лимитов. Сколько из них потом уехали в Европу", - цитирует Шейдаева Sport24.
Теги: Шейдаев
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