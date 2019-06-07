СМИ: "Зенит" предложит Анюкову перейти на тренерскую работу
Руководство "Зенита" не намерено продлевать контракт в качестве игрока с 36-летним защитником Александром Анюковым.
Действующий договор футболиста заканчивается 30 июня этого года. Анюкову будет предложена должность тренера в клубной системе петербуржцев, сообщает "Спорт-Экспресс".
Анюков перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов" в июле 2005 года.
Действующий договор футболиста заканчивается 30 июня этого года. Анюкову будет предложена должность тренера в клубной системе петербуржцев, сообщает "Спорт-Экспресс".
Анюков перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов" в июле 2005 года.