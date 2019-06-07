СМИ: "Зенит" предложит Анюкову перейти на тренерскую работу

Руководство "Зенита" не намерено продлевать контракт в качестве игрока с 36-летним защитником Александром Анюковым.

Действующий договор футболиста заканчивается 30 июня этого года. Анюкову будет предложена должность тренера в клубной системе петербуржцев, сообщает "Спорт-Экспресс".

Анюков перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов" в июле 2005 года.
Теги: Анюков Зенит
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