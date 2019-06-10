Михаил Игнатов: место в основе из-за контракта с агентом? В "Спартаке" это невозможно

Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов считает, что в состав его команды невозможно пробиться неспортивным путем.

"Предлагал ли мне кто-нибудь подписать соглашение с каким-либо агентом в обмен на регулярную игру в основе? Нет, со мной такого никогда не было, и, думаю, в таком большом клубе, как "Спартак", такое просто невозможно. Отношусь отрицательно, и ситуацию, что мне такое будет кто-то предлагать, я даже представлять себе не хочу. Я – профессиональный футболист, моя задача – быть лучшим на тренировках, выходить на поле и радовать болельщиков своей игрой", - цитирует Игнатова "Р-Спорт".
Теги: Игнатов Спартак
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