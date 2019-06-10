Руслан Камболов: это были незабываемые пять с половиной лет

Защитник Руслан Камболов, который перешел из "Рубина" в "Краснодар", поблагодарил казанский клуб.

"Невероятно сложно покидать клуб, в котором я провел большую часть своей карьеры, причем на данный момент это самый яркий этап. Спасибо "Рубину", который заставил поверить в себя после нескольких непростых лет, благодаря которому я вновь получил шанс играть в премьер-лиге, а затем и в национальной сборной России.

Спасибо большое болельщикам, руководству, партнерам, всем сотрудникам клуба за постоянную поддержку и веру. Это были незабываемые пять с половиной лет, но настало время принять новый для себя вызов. Спасибо, "Рубин", - цитирует Камболова официальный сайт "Рубина".
Теги: Камболов Рубин Краснодар
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