Жоаозиньо продлил контракт с "Динамо"

Жоаозиньо остаётся в #Динамо!? Лучший игрок бело-голубых по системе гол+пас в прошедшем сезоне @rfpl ? продлил контракт с клубом на 1?? год с возможностью продления на ? 1?? сезон ? pic.twitter.com/72dxp4z49t — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 10, 2019

"Динамо" продлило контракт с полузащитником команды Жоаозиньо.Новое соглашение рассчитано на один год с возможностью пролонгации на еще один сезон.В минувшем сезоне бразилец провел за "Динамо" 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.