Жоаозиньо продлил контракт с "Динамо"

"Динамо" продлило контракт с полузащитником команды Жоаозиньо.

Новое соглашение рассчитано на один год с возможностью пролонгации на еще один сезон.

В минувшем сезоне бразилец провел за "Динамо" 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.

Теги: Жоаузиньо Динамо
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