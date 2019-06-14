Божович останется главным тренером "Крыльев Советов"

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал, что Миодраг Божович будет руководить командой в наступающем сезоне.

– Божович остаётся работать как один из лучших футбольных специалистов. Идёт большая работа по комплектованию команды. Вижу в прессе информацию о будущих трансферах «Крыльев» – не всё правда. Но расскажу обо всём подробно через неделю, когда будет понятно, с кем мы выйдем на матч с ЦСКА 14 июля. Тем более мы им проиграли предыдущий матч 0:6. Мотивация у нас есть, теперь нужно умение и концентрация.

Влияние агентов на состав клуба? Это не новелла, связанная с «Крыльями Советов», это общемировая практика. Свободных самоопределяющихся футболистов мало, у нас есть футболисты, которые пользуются поддержкой разных агентов, – цитирует Фетисова Rusfootball.info.
Теги: Крылья Советов Фетисов Божович
Сегодня, 14:05
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