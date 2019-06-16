Андрей Червиченко: какие позиции надо укрепить "Спартаку"? Для начала - тренерскую. Парфенов был бы подходящей кандидатурой
Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко в интервью Rusfootball.info поделился мыслями о возможном трансфере форварда красно-белых Зе Луиша в «Порту» и об информации о том, что клуб пополнит нападающий «Ромы» Эсекьель Понсе, а также выразил мнение по поводу того, какие позиции «Спартаку» необходимо усилить перед стартом нового сезона.
- Говорят, скоро «Спартак» объявит о подписании аргентинского нападающего итальянской «Ромы» Эсекьеля Понсе. Нужен ли красно-белым игрок, которого «Рома» постоянно отправляла в аренду в не самые лучшие клубы?
- Трудно сказать. Честно говоря, я не видел этого игрока. Но, исходя из того, что «Рома» приобрела Понсе за 4 с лишним миллиона евро или долларов и ни разу не применила этого игрока у себя - по меньшей мере этот трансфер выглядит странно, - приводит слова Червиченко корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Был бы он хороший, звездный игрок, какие-то матчи за «Рому» провел бы. Раз не сыграл - стало быть, не очень квалитетен. Все, что сейчас нужно итальянскому клубу, - хотя бы спасти свои деньги. Не уверен, что арендующая сторона полностью закрывала его зарплату: скорее всего, «Рома» какую-то часть тоже закрывала. Раз он не играл и катался по арендам - надо спасать свои деньги. Очень удивительно, что при этом (эта информация приводится в открытых источниках - не знаю, что там на самом деле) «Спартак» умудряется заплатить в два раза дороже, что выглядит очень глупо. Ну или же схемой по «ограблению» хозяина клуба выглядит. Я не знаю, какого качества это игрок, но исходники не говорят о больших перспективах. Да, Промес тоже ни до «Спартака», ни после не блистал: именно в «Спартаке» он раскрылся. Здесь тоже может быть такая ситуация. Но я сейчас говорю исключительно об арифметике: почему за игрока, который был приобретен за 4 миллиона, никак
себя не проявил и от которого клуб хочет избавиться, чтобы спасти свои деньги, надо платить в два раза больше? Это первый вопрос, который здесь возникает и наталкивает на какие-то странные мысли. Я исхожу из логики владельца трансфера: когда ты думаешь, что ну хотя бы вернуть затраченные на трансфер деньги, и вдруг появляется тот, кто предлагает вдвое больше, конечно, у тебя это вызывает улыбку.
- Насколько большой потерей стал бы для «Спартака» уход Зе Луиша в «Порту»?
- Знаете, он очень качественный футболист, но играет, что называется, по пятницам. Он может забить великолепный гол, убежать и один в один забить, блестяще играет на «втором этаже». Но постоянно подтверждать свою высокую квалификацию он не подтверждает. Он может один замечательный матч выдать, а две игры простоять. Стабильности нет. Сложно сказать, почему так. Может быть, потому что ему не очень хочется оставаться в России? Бывает такое, что люди южных кровей играют от настроения: ему хочется сегодня, и он выдает невероятную игру, не хочется - пинает траву. Думаю, что цена, о которой говорили - в районе 8-10 миллионов - очень приличная. И за эти деньги надо отдавать. Но «Спартак» хочет больше. Поэтому нельзя исключать, что получится такая ситуация, которая уже была не раз: игрока не отдают в тот чемпионат, в котором он хочет играть, и он потом закисает. Кроме того, может быть и так, что давали 8-10 миллионов, хотели 12, а получили 0. В «Спартаке» уже были такие истории. Как говорится, дают -бери. Тем более, что очередь за Зе Луишем не выстроилась. У «Спартака» очень часто странная система формирования цены: она просто берется из воздуха, что я так просто хочу. И если вы у них спросите, почему именно 12 миллионов, никто не сможет это обосновать. Когда, например, вы говорите, что 12, а вам предлагают 10, но у кого-то еще есть предложение на 10,5 - понятно, что вы играете на повышение. Но не в этой ситуации. Реально, думаю, где-то в районе 8 миллионов, а дальше уже из разряда фантастики.
- Какие позиции надо укрепить «Спартаку»?
- Для начала - тренерскую.
- Какие здесь могут быть кандидатуры?
- Кандидатов, конечно, не так много. Если брать российской чемпионат, то, например, Курбан Бердыев сейчас свободен - не хочет с «Рубином» сотрудничать. Мне очень нравится, как работает Дмитрий Парфенов. Парфенов, на мой взгляд, был бы даже еще лучшей кандидатурой. Потому что он свой, спартаковский, и много чемпионств в составе красно-белых выиграл. И он понимает, какой стиль игры болельщикам нужен. Одно дело рассказывать про романцевский футбол и совсем другое, когда в команду приходит носитель этого футбола и ставит игру.
- А укрепление позиций на поле?..
- Я не тренер, конечно, но у «Спартака» любая позиция заслуживает укрепления. Тем более, что у «Спартака» всегда определенные амбиции и претензии. Если раньше они бредили - говорили о чемпионстве, то сейчас более-менее спустились на землю и стали говорить о зоне Лиги чемпионов. Думаю, пройдет еще немного времени, и они начнут жить реалиями и будут говорить о Лиге Европы. Но и в принципе все позиции нуждаются в усилении. И вратарская, и в обороне - две дырки. В середине есть Зобнин, а затем на кого можно опереться? Особо не на кого. А как они в дальнейшем будут выходить из ситуации перед новым лимитом на легионеров? В «Спартаке» много иностранцев... В общем, проблем достаточно.
- Говорят, скоро «Спартак» объявит о подписании аргентинского нападающего итальянской «Ромы» Эсекьеля Понсе. Нужен ли красно-белым игрок, которого «Рома» постоянно отправляла в аренду в не самые лучшие клубы?
- Трудно сказать. Честно говоря, я не видел этого игрока. Но, исходя из того, что «Рома» приобрела Понсе за 4 с лишним миллиона евро или долларов и ни разу не применила этого игрока у себя - по меньшей мере этот трансфер выглядит странно, - приводит слова Червиченко корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Был бы он хороший, звездный игрок, какие-то матчи за «Рому» провел бы. Раз не сыграл - стало быть, не очень квалитетен. Все, что сейчас нужно итальянскому клубу, - хотя бы спасти свои деньги. Не уверен, что арендующая сторона полностью закрывала его зарплату: скорее всего, «Рома» какую-то часть тоже закрывала. Раз он не играл и катался по арендам - надо спасать свои деньги. Очень удивительно, что при этом (эта информация приводится в открытых источниках - не знаю, что там на самом деле) «Спартак» умудряется заплатить в два раза дороже, что выглядит очень глупо. Ну или же схемой по «ограблению» хозяина клуба выглядит. Я не знаю, какого качества это игрок, но исходники не говорят о больших перспективах. Да, Промес тоже ни до «Спартака», ни после не блистал: именно в «Спартаке» он раскрылся. Здесь тоже может быть такая ситуация. Но я сейчас говорю исключительно об арифметике: почему за игрока, который был приобретен за 4 миллиона, никак
себя не проявил и от которого клуб хочет избавиться, чтобы спасти свои деньги, надо платить в два раза больше? Это первый вопрос, который здесь возникает и наталкивает на какие-то странные мысли. Я исхожу из логики владельца трансфера: когда ты думаешь, что ну хотя бы вернуть затраченные на трансфер деньги, и вдруг появляется тот, кто предлагает вдвое больше, конечно, у тебя это вызывает улыбку.
- Насколько большой потерей стал бы для «Спартака» уход Зе Луиша в «Порту»?
- Знаете, он очень качественный футболист, но играет, что называется, по пятницам. Он может забить великолепный гол, убежать и один в один забить, блестяще играет на «втором этаже». Но постоянно подтверждать свою высокую квалификацию он не подтверждает. Он может один замечательный матч выдать, а две игры простоять. Стабильности нет. Сложно сказать, почему так. Может быть, потому что ему не очень хочется оставаться в России? Бывает такое, что люди южных кровей играют от настроения: ему хочется сегодня, и он выдает невероятную игру, не хочется - пинает траву. Думаю, что цена, о которой говорили - в районе 8-10 миллионов - очень приличная. И за эти деньги надо отдавать. Но «Спартак» хочет больше. Поэтому нельзя исключать, что получится такая ситуация, которая уже была не раз: игрока не отдают в тот чемпионат, в котором он хочет играть, и он потом закисает. Кроме того, может быть и так, что давали 8-10 миллионов, хотели 12, а получили 0. В «Спартаке» уже были такие истории. Как говорится, дают -бери. Тем более, что очередь за Зе Луишем не выстроилась. У «Спартака» очень часто странная система формирования цены: она просто берется из воздуха, что я так просто хочу. И если вы у них спросите, почему именно 12 миллионов, никто не сможет это обосновать. Когда, например, вы говорите, что 12, а вам предлагают 10, но у кого-то еще есть предложение на 10,5 - понятно, что вы играете на повышение. Но не в этой ситуации. Реально, думаю, где-то в районе 8 миллионов, а дальше уже из разряда фантастики.
- Какие позиции надо укрепить «Спартаку»?
- Для начала - тренерскую.
- Какие здесь могут быть кандидатуры?
- Кандидатов, конечно, не так много. Если брать российской чемпионат, то, например, Курбан Бердыев сейчас свободен - не хочет с «Рубином» сотрудничать. Мне очень нравится, как работает Дмитрий Парфенов. Парфенов, на мой взгляд, был бы даже еще лучшей кандидатурой. Потому что он свой, спартаковский, и много чемпионств в составе красно-белых выиграл. И он понимает, какой стиль игры болельщикам нужен. Одно дело рассказывать про романцевский футбол и совсем другое, когда в команду приходит носитель этого футбола и ставит игру.
- А укрепление позиций на поле?..
- Я не тренер, конечно, но у «Спартака» любая позиция заслуживает укрепления. Тем более, что у «Спартака» всегда определенные амбиции и претензии. Если раньше они бредили - говорили о чемпионстве, то сейчас более-менее спустились на землю и стали говорить о зоне Лиги чемпионов. Думаю, пройдет еще немного времени, и они начнут жить реалиями и будут говорить о Лиге Европы. Но и в принципе все позиции нуждаются в усилении. И вратарская, и в обороне - две дырки. В середине есть Зобнин, а затем на кого можно опереться? Особо не на кого. А как они в дальнейшем будут выходить из ситуации перед новым лимитом на легионеров? В «Спартаке» много иностранцев... В общем, проблем достаточно.