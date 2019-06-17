Ольга Голодец: в России фиксируется небывалый рост интереса к футболу

Число россиян, занимающихся футболом, впервые превысило 3 млн человек. О росте популярности этого вида спорта после прошлогоднего чемпионата мира премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву доложила вице-премьер Ольга Голодец.На совещании со своими заместителями председатель правительства предложил обсудить использование спортивных объектов, которые были построены к мировому первенству по футболу. Он напомнил, что это 12 стадионов, почти 100 тренировочных площадок в регионах. "Конечно, этим наследием нужно грамотно распоряжаться. Это важно и для болельщиков, и для спортсменов-профессионалов", - указал глава кабинета министров. По его мнению, "самое главное - благодаря новой спортивной инфраструктуре у людей появляется больше возможностей для того, чтобы заниматься спортом, причем с самого раннего детства". "Поэтому мы приняли решение создать в регионах детские спортивные центры", - отметил Медведев.По словам Голодец, результатом чемпионата мира стало очень серьезное внимание к футболу на всей территории Российской Федерации, выросла его популярность". "В первую очередь наша политика направлена на развитие детского и юношеского футбола", - подчеркнул она. Вице-премьер отметила, что за прошедший после чемпионата год "в футбольных секциях произошло самое большое увеличение числа занимающихся, впервые в своей истории превысили планку в 3 млн человек, сейчас футболом занимаются 3 млн 100 тыс. человек". "За последний год в школы, в детские школы записалось более 115 тыс. детей", - уточнила вице-премьер, добавив, что для спортсменов работает инфраструктура, создававшаяся к мировому первенству.