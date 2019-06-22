Сергей Шустиков: всем ребятам очень нравится работать под руководством Игнашевича
Защитник московского "Торпедо" Сергей Шустиков после матча прокомментировал выставочную встречу против "Шеффилда" (5:0).
– Поддержка была просто топ. Все понравилось. Реально большой праздник для всех болельщиков и для нас. Для истории круто, что удалось сыграть со старейшим клубом мира.
– Ожидали такой лёгкой победы?
– Мы понимали, что они играю в восьмом дивизионе Англии. Недооценивать соперника все равно никогда нельзя. Знали, что мы выиграем.
– Как вам работается под руководством Игнашевича?
– Всем ребятам очень нравится, все ждут сезона, чтобы показать себя.
– Выйдете в РПЛ?
– Будем стараться.
"СЭ"
– Поддержка была просто топ. Все понравилось. Реально большой праздник для всех болельщиков и для нас. Для истории круто, что удалось сыграть со старейшим клубом мира.
– Ожидали такой лёгкой победы?
– Мы понимали, что они играю в восьмом дивизионе Англии. Недооценивать соперника все равно никогда нельзя. Знали, что мы выиграем.
– Как вам работается под руководством Игнашевича?
– Всем ребятам очень нравится, все ждут сезона, чтобы показать себя.
– Выйдете в РПЛ?
– Будем стараться.
"СЭ"