Сергей Шустиков: всем ребятам очень нравится работать под руководством Игнашевича

Защитник московского "Торпедо" Сергей Шустиков после матча прокомментировал выставочную встречу против "Шеффилда" (5:0).– Поддержка была просто топ. Все понравилось. Реально большой праздник для всех болельщиков и для нас. Для истории круто, что удалось сыграть со старейшим клубом мира.– Мы понимали, что они играю в восьмом дивизионе Англии. Недооценивать соперника все равно никогда нельзя. Знали, что мы выиграем.– Всем ребятам очень нравится, все ждут сезона, чтобы показать себя.– Будем стараться.