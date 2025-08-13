Игрок "Спартака" Зорин объяснил, почему улыбался после поражения от "Локомотива"

— После матча с "Локомотивом" в трансляцию попал эпизод, где вы с Гузиевым улыбаетесь. Что это было?
— Мы не правы, конечно. Команда проигрывала, и мы не должны были улыбаться, это ни в коем случае не из за результата или команды. Мы все огорчены, что неудачно выступаем в чемпионате. Вырвались эмоции, защитная реакция на не очень хорошее время для нашей команды и каждого футболиста, — приводит слова Зорина "Матч ТВ".
Встреча "Спартака" с "Локомотивом" состоялась в воскресенье, 9 августа. Красно-белые уступили железнодорожникам со счетом 2:4. Во вторник команда Деяна Станковича сыграла вничью в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с махачкалинским "Динамо" в основное время (1:1) и потерпела поражение в серии пенальти (3:4).
Полузащитник "Спартака" Даниил Зорин извинился за свою улыбку после поражения в матче четвертого тура РПЛ от "Локомотива" (2:4).
Фото: ФК "Спартак"