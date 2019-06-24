Влашич - о своей травме: ничего страшного не произошло
Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной Хорватии Никола Влашич рассказал о своей травме, полученной в матче с Англией.
"Один из игроков сделал подкат, я не смог избежать контакта и вывернул лодыжку. Именно с этой лодыжкой у меня уже были проблемы в ЦСКА. Но ничего страшного не случилось. Было больно, да. Уже 14 июля начинается новый сезон. Неделю я проведу в Сплите и нормально отдохну", - цитирует Влашича Tportal.hr.
"Один из игроков сделал подкат, я не смог избежать контакта и вывернул лодыжку. Именно с этой лодыжкой у меня уже были проблемы в ЦСКА. Но ничего страшного не случилось. Было больно, да. Уже 14 июля начинается новый сезон. Неделю я проведу в Сплите и нормально отдохну", - цитирует Влашича Tportal.hr.