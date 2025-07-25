- Абсолютно честно хочу сказать, что для меня единственным клубом, вызывающим дополнительный интерес, является московское "Торпедо". Потому что с этим клубом связано очень многое...
Что касается всего остального – за любую победу дают всего три очка. Почему это должно вызывать у меня интерес? Чем меня должен волновать Станкович? Я не был поклонником его футбола.
Завтра, 26 июля, состоится матч между столичным "Спартаком" и калининградской "Балтикой" в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги. Поединок пройдет в Москве на стадионе "Лукойл Арена", стартовый свисток главного арбитра встречи Сергея Карасева прозвучит в 15:00 по местному времени.
Напомним, в прошлом туре команда Деяна Станковича одержала минимальную победу на своем поле над махачкалинским "Динамо" со счетом 1:0. Подопечные Андрея Талалаева сыграли на выезде вничью с московским "Динамо" (1:1).
Источник: Metaratings
Талалаев: чем меня должен волновать Станкович? За любую победу дают всего 3 очка
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о предстоящем матче 2-го тура РПЛ против московского "Спартака".
Фото: ФК "Балтика"