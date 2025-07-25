- Илья на своей позиции с российским паспортом является одним из лучших игроков, если не лучшим. Это нормально, что к нему проявляют интерес. Но все это пока интерес. Он полноценный игрок "Локомотива" и готовится к сезону.
Напомним, ранее появилась информация о том, что "Локомотив" хочет получить от "Спартака" 5 миллионов евро за своего крайнего защитника Илью Самошникова.
Самошников играет за свой нынешний клуб с лета 2023 года. Его контракт действует до конца июня 2027-го. В прошлом сезоне латераль записал на свой счет 4+4 по системе гол плюс пас в 33 матчах во всех турнирах.
Источник: "Чемпионат"
Агент Самошникова отреагировал на информацию о потенциальном переходе игрока в "Спартак"
Алексей Бабырь, агент защитника "Локомотива" Ильи Самошникова, прокомментировал новость о возможном трансфере в "Спартак".
Фото: ФК "Локомотив"