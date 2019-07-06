Борис Игнатьев: Семин сделал так, чтобы Алексей Миранчук смог проявить свои лучшие качества Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал победу «Локомотива» над «Зенитом» в матче за Олимп-Суперкубок России по футболу (3:2).



- Внешняя оценка - это был очень интересный, содержательный матч, где присутствовала интрига, - отметил Игнатьев. - Я даже не представлял себе, что две команды подойдут к первому в сезоне матчу в такой хорошей игровой и физической готовности - об этом я сказал после игры Юрию Павловичу Семину. Мне очень понравилось физическое состояние футболистов. Важно отметить, что все сборники, имевшие мало времени для отдыха, выглядели хорошо. Я бы поздравил всех поклонников футбола с хорошим открытием сезона. По-моему, эта игра дает основания надеяться, что впереди нас ждет интересный чемпионат.



Да, нельзя сказать, что все здесь было блестяще. Тем не менее это очень приличная игра. При этом надо учитывать, что во время подготовительного этапа «Локомотив» потерял большую группу футболистов. Тогда как «Зенит» выставил все то, что мы видели в прошлом сезоне, за исключением Барриоса. Могу сказать с уверенностью (по крайней мере, для себя), что «Локо» по праву стал обладателем этого трофея. Прежде всего, «железнодорожники» выиграли за счет тактики, выбранной на этот матч.



- В чем она заключалась?



- В том, что «Локомотив» отдавал игровое пространство, отходил и занял зону на своей половине поля, не давая игрового пространства сопернику. При этом команда, в основном, очень хорошо оборонялась. «Зенит» имел территориальное преимущество, больше владел мячом, но дальше этого что-то сделать было тяжело. Азмун однажды исполнил то, что необходимо было сделать, и «Зенит» повел в счете. Но это был плод небольших ошибок игроков защиты «Локо». Что хотелось бы отметить особо, так это быстрый переход из обороны в атаку большой группой игроков «Локомотива». Это происходило очень часто, очень много футболистов участвовало в этих эпизодах. Им явно не хватало реализации - думаю, что Юрий Павлович будет на это делать упор. Второй момент - Семин широко расставил на второй тайм Алексея Миранчука. Сделал это, думаю, с целью проявить его лучшие индивидуальные качества - хорошую скорость и умение обыгрывать. Чем Алексей и воспользовался.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info