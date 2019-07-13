Валерий Рейнгольд: "Спартак" играл безобразно, победил незакономерно, забив после нарушения правил Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Сочи" (1:0) в 1-м туре Премьер-Лиги.

- Спасибо команде за эти 3 очка, но с положительной стороны больше отметить нечего, - начал Рейнгольд. - "Спартак" обязан был побеждать, но как он играл... первый тайм - это абсолютный провал, команды просто на поле не было, безобразная игра! Как я и говорил перед стартом сезона, пока играть просто некем. Первый тайм - плевок в сторону болельщиков.



Думаю, перед вторым таймом команда получила приличный втык, правда, не знаю кто его дал, может, руководство клуба. Да и "Сочи" откровенно подустал, играл уже эпизодами, давления оказывал меньше, осмысленных действий тоже было меньше. Ну, это команда-дебютант, поэтому их стоит поблагодарить за такую самоотдачу. Хотя, прямо говоря, "Сочи" такой "Спартак" мог и обыгрывать. Где-то спас Максименко, где-то гостям не повезло.



Ну и "Спартак" начал больше двигаться, выигрывать единоборства, где-то и комбинировать. В итоге соперника додавили. Такие матчи иногда даже полезны, но не когда они становятся чем-то обыденным в исполнении нашей команды. Сегодня подфартило, это важный фактор в футболе. Но настроение, несмотря на победу, не важное. Хотелось бы увидеть команду, которая будет конкурентоспособной, но сегодня её нет. "Спартак" обязан обыгрывать по всем компонентам такие команды как "Сочи", но тут новичок Премьер-Лиги чуть три мяча не забил в первом тайме...



Взяли 3 очка, и это единственное за что можно команду поблагодарить, и то без каких-то ярких эпитетов. А игра команды - это безобразие! Результат незакономерен, "Спартаку", скажем прямо, просто повезло. А "Сочи" просто жалко, они могли и победить. И исходя из состояния москвичей, "Сочи" не должен был проигрывать, не имел право. Но учитывая фактор гостевого матча, да и в целом дебютного матча для этой команды в Премьер-Лиге, думаю, ничего страшного не произошло.



Также хотел бы отметить, что мяч, который забил Жиго, забит после нарушения правил. Он двумя руками чуть ли не за голову схватил оппонента, от него же оттолкнулся и замкнул навес. Такой мяч засчитывать было нельзя, и это большой вопрос в адрес главного арбитра, который откровенно не попал в игру, и принял сразу несколько очень спорных решений в обе стороны.