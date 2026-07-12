"Карьера Магомеда говорит за него". Мусаев - о подписании Оздоева

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал переход в клуб полузащитника Магомеда Оздоева.

Фото: ФК "Краснодар"

"Я думаю, что карьера Магомеда говорит за него. Очень хороший футболист, большой объем работы, хорошее движение.