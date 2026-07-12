"Карьера Магомеда говорит за него". Мусаев - о подписании Оздоева

"Я думаю, что карьера Магомеда говорит за него. Очень хороший футболист, большой объем работы, хорошее движение.
Добегает как вперед, так и назад, хорошо играет под давлением. Тренируется только первую неделю, но для нынешнего состояния сделал хорошую работу", - сказал Мусаев.
"Краснодар" официально сообщил о подписании контракта бывшим полузащитником сборной России Магомедом Оздоевым 6 июля. 33-летний футболист присоединился к команде Мурада Мусаева в качестве свободного агента. Контракт игрока рассчитан на 2 года.
Вчера, 11 июля, Оздоев принял участие в товарищеском матче "быков" против "Ростова" (3:4). Хавбек начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 46-й минуте.
Источник: "Чемпионат"