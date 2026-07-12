Матч Аргентина - Швейцария перешёл в дополнительное время

Основного времени в четвертьфинальном матче чемпионата мира - 2026 между сборными Аргентины и Швейцарии оказалось недостаточно, чтобы определить победителя.

Фото: ФИФА

После 90 минут игры на табло сохраняется ничья - 1:1.



Аргентинцы вышли вперёд в первом тайме благодаря голу Алексиса Мак Аллистера после передачи Лионеля Месси с углового. Во второй половине встречи Дан Ндой восстановил равновесие.



На 72-й минуте положение швейцарцев серьёзно осложнилось. Брель Эмболо получил вторую жёлтую карточку за симуляцию и покинул поле, оставив свою команду вдесятером.



Теперь командам предстоят два дополнительных тайма по 15 минут.