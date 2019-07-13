Сергей Юран: "Спартак" не имеет права так играть с командой, которая только вышла в Премьер-лигу

Бывший футболист "Спартака" Сергей Юран в интервьюпрокомментировал победу "Спартака" над "Сочи" (1:0) в матче 1-го тура чемпионата России.- Я был на стадионе. Игра была в принципе равной. У "Сочи" где-то даже больше шансов было забить. "Сочи" меня удивил, хорошая команда. Они за неделю собрались. Понятно, что там есть игроки сборных, но в целом впечатление хорошее. Здесь вопрос в том: или "Спартак" настолько плохой или "Сочи" так хорош? Командные взаимодействия у "Сочи" осмысленные, контроль мяча... При всем уважении к игрокам "Сочи", "Спартак" не имеет права так играть с командой, которая только вышла в Премьер-лигу. Да, победа есть, но это, как говорится, три очка, а если брать в целом, то печальное зрелище было на поле со стороны "Спартака". Было ощущение, что красно-белые не знали, что делать в атаке.По-футбольному, при всем уважении к "Спартаку", жалко "Сочи", они не заслуживали поражения. Но это футбол. Не забили они, забил "Спартак". Лучше бы "Спартак" забил в первом тайме или во втором. Когда ты играешь с одним из лидеров чемпионата, и уже скоро уходить в раздевалку... По-человечески жалко "Сочи". Нужно было немного отодвинуть игроков "Спартака" от штрафной. Может быть, уже по счету начали играть. Не досмотрели игрока "Спартака" и он забил. Однозначно не могу сказать, заслуженно ли "Спартак" победил.- Как они не настроились? У них проблема в средней линии. Молодых игроков, Ломовицкого, нужно настраивать, что ли? Им тогда проще закончить с футболом, если они выбирают, "На "Зенит" мы будем настраиваться, а на "Сочи" нет".- Конечно нет. Команда взаимодействовала при обороне, при атаке. Они заставляли "Спартак" мучиться. Средняя линия, линия атаки... Пусто... Убери Фернандо, и получится средняя команда РПЛ.- А как об этом думать, если команда проводила сборы? Бред сумасшедшего. Это не зимняя пауза была. Небольшая была пауза. Плюс "Сочи", где команда собралась за неделю.- Здесь больше вопросов, чем занимались на сборах? Хочу подчеркнуть, что я не критикую. Это все-таки "Спартак". Когда ты команду готовишь, ты понимаешь, что чемпионат начинается, пауза небольшая была, тут не нужно восстанавливать навыки, физическое состояние, как после зимней паузы. Здесь нужно правильно выстроить тренировочный процесс. К сожалению, полтора доминировал "Сочи".- Если "Спартак" хочет ставить максимальные задачи, то нужно четыре человека минимум в каждую линию: в защиту, полузащиту, в атаку... Впереди еврокубки, а с такой игрой, с таким составом я не понимаю, что там делать. Плюс если ты хочешь бороться за медали, то нужно тратить, или просто болельщикам объяснить, что будем наигрывать молодежь, получится-не получится... Не стадионе болельщики "Спартака" подходили и говорили, что нам просто повезло! Это уже, как говорится, ни в какие ворота не лезет. Понимаю, что тяжело играть с "Зенитом", "Локомотивом", "Краснодаром", с тем же "Ростовом". Тяжелые команды. Но "Сочи", при всем уважении... Я этого не понимаю, к сожалению.- А почему не по правилам?- Там борьба была. Если бы он упал... Но он остался на ногах. В каждом моменте при стандартах получается можно давать пенальти. Я там ничего не видел. Меня удивило, что было добавлено 7 минут. Мне кажется, в Англии столько не добавляют. Судейство было ровное. По делу были и желтые карточки, штрафные... Где-то давал побороться. На мой взгляд, все было по делу.