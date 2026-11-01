Как пишет "Евро-Футбол.Ру", скауты английской команды наблюдают за игрой 21-летнего хавбека. При этом "шпоры" не единственные представители АПЛ, которым интересен россиянин. Ранее среди возможных претендентов на Батракова назывались "Ливерпуль" и "Челси".
В Турцию полузащитник перебрался из "Локомотива" в августе 2026 года. За время выступлений в "Галатасарае" он успел провести 11 матчей, записав на свой счёт по три гола и результативные передачи.
Ещё один клуб АПЛ проявляет интерес к Батракову - источник
Полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков привлёк внимание "Тоттенхэма".
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