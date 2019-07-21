Ивелин Попов: в конце додавили "Спартак"

Полузащитник "Ростова" прокомментировал результативную ничью в игре с московским "Спартаком" (2:2):



– В первом тайме мы должны были забивать два-три гола. Итоговый счет мог быть 2:1 или даже 3:1 в нашу пользу. Однако во втором тайме пропустили со стандарта. В конце мы додавили соперника, но счет мог быть и побольше.



– Много вопросов к судье?



– О судьях будут говорить руководство и тренеры. Но нам на поле хорошо видно, что были моменты, которые можно было трактовать нашу пользу.



– Помог бы VAR?



– Думаю, что помог бы. Это хорошая штука, которая нужна всегда.



– Довольны результатом?



– После "Оренбурга" настраивались на победу. Думаю, что мы ее заслуживали, но ничья, добытая в концовке — тоже хорошо.



– Матч против "Спартака" принципиален для вас?



– За любую победу дают три очка. Без разницы с кем играть. Главное, чтобы мы поднимались в таблице.



– Какие цели у команды на сезон?



– Мы сами перед собой ставим высокие цели, у нас хорошая команда. Мастерство есть, по итогам сезона нужно быть еврокубках.



– "Ростов" в этом сезоне играет в другой футбол. Вам это нравится?



– Думаю, что это нравится всем: руководству, игрокам, болельщикам, тренерам. Во втором тайме у нас было четыре-пять моментов, - приводит слова футболиста официальный сайт "Ростова".