Полузащитник "Ростова" прокомментировал результативную ничью в игре с московским "Спартаком" (2:2):
– В первом тайме мы должны были забивать два-три гола. Итоговый счет мог быть 2:1 или даже 3:1 в нашу пользу. Однако во втором тайме пропустили со стандарта. В конце мы додавили соперника, но счет мог быть и побольше.
– Много вопросов к судье?
– О судьях будут говорить руководство и тренеры. Но нам на поле хорошо видно, что были моменты, которые можно было трактовать нашу пользу.
– Помог бы VAR?
– Думаю, что помог бы. Это хорошая штука, которая нужна всегда.
– Довольны результатом?
– После "Оренбурга" настраивались на победу. Думаю, что мы ее заслуживали, но ничья, добытая в концовке — тоже хорошо.
– Матч против "Спартака" принципиален для вас?
– За любую победу дают три очка. Без разницы с кем играть. Главное, чтобы мы поднимались в таблице.
– Какие цели у команды на сезон?
– Мы сами перед собой ставим высокие цели, у нас хорошая команда. Мастерство есть, по итогам сезона нужно быть еврокубках.
– "Ростов" в этом сезоне играет в другой футбол. Вам это нравится?
– Думаю, что это нравится всем: руководству, игрокам, болельщикам, тренерам. Во втором тайме у нас было четыре-пять моментов, - приводит слова футболиста официальный сайт "Ростова".
Ивелин Попов: в конце додавили "Спартак"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»