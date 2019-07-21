Ивелин Попов: в конце додавили "Спартак"

Полузащитник "Ростова" прокомментировал результативную ничью в игре с московским "Спартаком" (2:2):

– В первом тайме мы должны были забивать два-три гола. Итоговый счет мог быть 2:1 или даже 3:1 в нашу пользу. Однако во втором тайме пропустили со стандарта. В конце мы додавили соперника, но счет мог быть и побольше.

– Много вопросов к судье?

– О судьях будут говорить руководство и тренеры. Но нам на поле хорошо видно, что были моменты, которые можно было трактовать нашу пользу.

– Помог бы VAR?

– Думаю, что помог бы. Это хорошая штука, которая нужна всегда.

– Довольны результатом?

– После "Оренбурга" настраивались на победу. Думаю, что мы ее заслуживали, но ничья, добытая в концовке — тоже хорошо.

– Матч против "Спартака" принципиален для вас?

– За любую победу дают три очка. Без разницы с кем играть. Главное, чтобы мы поднимались в таблице.

– Какие цели у команды на сезон?

– Мы сами перед собой ставим высокие цели, у нас хорошая команда. Мастерство есть, по итогам сезона нужно быть еврокубках.

– "Ростов" в этом сезоне играет в другой футбол. Вам это нравится?

– Думаю, что это нравится всем: руководству, игрокам, болельщикам, тренерам. Во втором тайме у нас было четыре-пять моментов, - приводит слова футболиста официальный сайт "Ростова".

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Попов Ростов Спартак
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