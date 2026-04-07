В "Динамо" оценили уровень Тюкавина

- Тюкавин на сегодняшний день является одним из наиболее сильных нападающих, которые играют в РПЛ. Что будет, если он уйдёт? Давайте не будем говорить "если". Давайте смотреть в будущее и надеяться, что Константин и дальше будет играть в родном клубе, - цитирует Ивлева "Матч ТВ"

Глава совета директоров клуба отметил, что нападающий входит в число сильнейших в РПЛ.В рамках текущего розыгрыша чемпионата форвард принял участие в 15 встречах, записав на свой счёт шесть голов и четыре результативные передачи.Московский клуб имеет 31 очко и располагается на седьмой позиции. В следующем туре команда отправится в гости к "Акрону" - игра запланирована на 13 апреля.