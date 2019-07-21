Дмитрий Хохлов: хочу извиниться перед болельщиками

Главный тренер "Динамо" прокомментировал поражение во втором туре чемпионата России от "Рубина" (0:1):– Сразу хочу извиниться перед болельщиками. Это недопустимо.Почему так не везёт? Это не невезение, это мастерство. Сколько бы моментов ни создавали, мы их не реализуем. Это уровень мастерства. Ничего не меняется.Решать исход игры надо было еще в первом тайме. Только ли мастерство? Если выход один на один Кардозу не реализует, если Юсупов не реализует момент с семи метров – что это, как объяснить?– Мы его ждем. Что было в раздевалке? Не буду рассказывать.Уйдёт ли Рыков? Речь об этом не идёт, - приводит слова тренера "Спорт-ЭКспресс".