Сулейманов откроет сбор средств для нуждающихся после наводнений в Дагестане

"Хочу выразить слова поддержки моей родной Республике Дагестан, которая сейчас затоплена.
В своих социальных сетях я буду проводить сбор средств, чтобы каждый, кто может, смог помочь — республика нуждается в поддержке", — отметил Сулейманов в беседе с "Матч ТВ".
В понедельник, 6 апреля, в пресс?службе МЧС России сообщили, что спасатели ликвидируют последствия дождевого паводка в Дагестане, где остаются подтопленными свыше 2 тысяч жилых домов. Ранее махачкалинское "Динамо" объявило об оказании финансовой помощи пострадавшим от наводнения жителям региона.