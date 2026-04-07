Сулейманов откроет сбор средств для нуждающихся после наводнений в Дагестане

Нападающий "Ростова" Тимур Сулейманов сообщил о начале сбора средств для помощи пострадавшим в результате наводнений в Республике Дагестан.
Фото: ФК "Ростов"
Тимур является уроженцем дагестанского города Дербент.

"Хочу выразить слова поддержки моей родной Республике Дагестан, которая сейчас затоплена.

В своих социальных сетях я буду проводить сбор средств, чтобы каждый, кто может, смог помочь — республика нуждается в поддержке", — отметил Сулейманов в беседе с "Матч ТВ".

В понедельник, 6 апреля, в пресс?службе МЧС России сообщили, что спасатели ликвидируют последствия дождевого паводка в Дагестане, где остаются подтопленными свыше 2 тысяч жилых домов. Ранее махачкалинское "Динамо" объявило об оказании финансовой помощи пострадавшим от наводнения жителям региона.

