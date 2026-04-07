Шнапцев рассказал о различиях между первым и вторым таймами матча с "Ростовом"

Защитник "Пари НН" Максим Шнапцев прокомментировал результат команды в матче 23 тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом".
Фото: ФК "Пари НН"
Нижегородцы на своём поле уступили ростовчанам со счётом 0:1. По словам Шнапцева, первый тайм "Ростов" выиграл исключительно за счёт единоборств.

"Немного по?другому планировали действовать, должны были разыгрывать мяч, но почему?то решили свалиться в футбол "бей — беги".

Не успевали просто закрывать зоны, проигрывали подборы, уступали много единоборств. В целом, первый тайм "Ростов" забрал именно за счёт выигранных единоборств.

В раздевалке после первого тайма было очень эмоционально. Выходили на вторую половину совсем с другим желанием", — отметил Шнапцев в беседе с "Матч ТВ".

Единственный гол в матче на 29 минуте забил вингер "Ростова" Роналдо. По итогам 23 туров "Пари НН" с 20 очками занимает 14 место турнирной таблицы РПЛ. Следующий матч команда проведёт в субботу, 11 апреля, в гостях с "Балтикой" (4-е место, 43 очка).

