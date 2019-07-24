Игорь Черевченко: задача "Арсенала" - групповая стадия Лиги Европы

"Нефтчи" хорошая команда. Забить шесть мячей, пусть даже команде из Молдавии это хороший показатель. У них много иностранцев, легионеров. Команда крепкая, каждый год участвует в еврокубках, поэтому легко точно не будет.

Эмоции от выхода в Лигу Европы только положительные. Это большой успех для тульского футбола. Болельщики ждали этого момента всю жизнь! Но предстоит еще многое сделать, чтобы попасть в группу. У нас цель одна — попасть в основную группу Лиги Европы. Мы понимаем, что это очень тяжело сделать, но все будет зависеть от нас.Цитирует Черевченко пресс-служба тульского "Арсенала"Источник: официальный сайт "Арсенала"