Игорь Черевченко: задача "Арсенала" - групповая стадия Лиги Европы

В предверии встречи Лиги Европы «Арсенал» — «Нефтчи» главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко высказался о предстоящей встрече
Игорь Черевченко. Фото: пресс-служба ФК "Арсенал" (Тула)
"Нефтчи" хорошая команда. Забить шесть мячей, пусть даже команде из Молдавии это хороший показатель. У них много иностранцев, легионеров. Команда крепкая, каждый год участвует в еврокубках, поэтому легко точно не будет.


Эмоции от выхода в Лигу Европы только положительные. Это большой успех для тульского футбола. Болельщики ждали этого момента всю жизнь! Но предстоит еще многое сделать, чтобы попасть в группу. У нас цель одна — попасть в основную группу Лиги Европы. Мы понимаем, что это очень тяжело сделать, но все будет зависеть от нас.

Цитирует Черевченко пресс-служба тульского "Арсенала"

Источник: официальный сайт "Арсенала"

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Опубликовал: , Rusfootball.info
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