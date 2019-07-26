Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника Александра Ломовицкого, прокомментировал новость об аренде игрока в тульский "Арсенал":
- Было принято решение, что Ломовицкому стоит сменить обстановку: уйти в аренду за игровой практикой.
Решение об аренде обоюдное. По окончании арендного соглашения Саша вернется в «Спартак».
Александр воспринял переход в "Арсенал" позитивно, он хочет играть, это главное. В Туле, уверен, Саша будет игроком основного состава.
Зная его настрой и уровень, он может стать одним из лидеров команды, - приводит слова агента "Р-Спорт".
Агент Ломовицкого: уверен, Саша будет в Туле игроком основного состава
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