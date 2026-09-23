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41-летний Роналду не исключил завершения карьеры по окончании сезона

Криштиану Роналду допустил завершение игровой карьеры после окончания нынешнего сезона.
Фото: Getty Images
41-летний форвард сборной Португалии признался, что пока не знает, продолжит ли выступать, и связал решение с физическим состоянием.

- Станет ли этот год для меня последним? Возможно. Посмотрим.

Это зависит и от того, как будет чувствовать себя мой организм. Но я действительно не знаю. Говорю это от чистого сердца, - цитирует Роналду The Touchline.

После чемпионата мира 2026 года Роналду не стал завершать выступления за сборную Португалии, несмотря на появлявшиеся в прессе предположения о таком развитии событий.

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