41-летний Роналду не исключил завершения карьеры по окончании сезона

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- Станет ли этот год для меня последним? Возможно. Посмотрим.

41-летний форвард сборной Португалии признался, что пока не знает, продолжит ли выступать, и связал решение с физическим состоянием.Это зависит и от того, как будет чувствовать себя мой организм. Но я действительно не знаю. Говорю это от чистого сердца, - цитирует Роналду The Touchline.После чемпионата мира 2026 года Роналду не стал завершать выступления за сборную Португалии, несмотря на появлявшиеся в прессе предположения о таком развитии событий.