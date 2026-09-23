41-летний Роналду не исключил завершения карьеры по окончании сезона

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2026/27
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2026/27
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Терёхин - о "Локомотиве": распродали ведущих игроков и никого не взяли. Что может происходить?
3
"Локомотив" может уволить Галактионова в ближайшие дни - источник
15
Агент Головина раскрыл подробности несостоявшегося трансфера в "Спартак"
5
Стали известны составы команд на прощальный матч Вагнера Лава
14
Российские клубы отказались подписывать Черышева - источник
6
Главные новости
Матчи
8
Скрыть
Завтра (8)
Лига Наций УЕФА
Новости
Австрия
21:45
Израиль
Не начат
Сербия
21:45
Греция
Не начат
Косово
21:45
Ирландия
Не начат
Португалия
21:45
Уэльс
Не начат
Андорра
21:45
Мальта
Не начат
Лихтенштейн
21:45
Литва
Не начат
Норвегия
21:45
Дания
Не начат
Нидерланды
21:45
Германия
Не начат
Чемпионат Мира 2026
Чемпионат Мира 2026
Англия: АПЛ 2026/27
Россия: РПЛ 2026/27
Германия: Бундеслига 1 2026/27
Испания: Ла Лига 2026/27
Италия: Серия А 2026/27
Франция: Лига 1 2026/27
Россия: Первая Лига 2026/27
A
Мексика
ЮАР
Южная Корея
Чехия
B
Канада
Босния и Герцеговина
Катар
Швейцария
C
Бразилия
Марокко
Гаити
Шотландия
D
США
Парагвай
Австралия
Турция
E
Германия
Кюрасао
Кот-Д`Ивуар
Эквадор
F
Нидерланды
Япония
Швеция
Тунис
G
Бельгия
Египет
Иран
Новая Зеландия
H
Испания
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
Уругвай
I
Франция
Сенегал
Ирак
Норвегия
J
Аргентина
Алжир
Австрия
Иордания
K
Португалия
Конго ДР
Узбекистан
Колумбия
L
Англия
Хорватия
Гана
Панама
41-летний Роналду не исключил завершения карьеры по окончании сезона
Сегодня, 00:02
Криштиану Роналду
допустил завершение игровой карьеры после окончания нынешнего сезона.
Фото: Getty Images
41-летний форвард сборной Португалии признался, что пока не знает, продолжит ли выступать, и связал решение с физическим состоянием.
- Станет ли этот год для меня последним? Возможно. Посмотрим.
Это зависит и от того, как будет чувствовать себя мой организм. Но я действительно не знаю. Говорю это от чистого сердца, - цитирует Роналду The Touchline.
После чемпионата мира 2026 года Роналду не стал завершать выступления за сборную Португалии, несмотря на появлявшиеся в прессе предположения о таком развитии событий.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Криштиану Роналду
Сборная Португалии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
0
0