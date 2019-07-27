"Спартак" объявил парагвайскому футболисту Лоренсо Мельгарехо о том, что тот больше не нужен клубу, полузащитник не полетел на выезд в Саранск. Об этом РБК сообщил источник в "Спартаке" и собеседник, близкий к футболисту.
Мельгарехо перешел в "Спартак" зимой 2016 года, подписав контракт с московским клубом на 4,5 года. "Красно-белые" в субботу сыграют с "Тамбовом", начало в 16:30 мск. "Мельгарехо остался на базе и его не берут на выезды и сказали ждать. Он на выход. Лоренсо остался на базе клуба и индивидуально занимается вместе с травмированными игроками, хотя сам не травмирован", — сказал собеседник внутри клуба.
По словам собеседника, близкого к игроку, Мельгарехо скорее всего будет искать возможности трудоустройства в России. "К нему был интерес со стороны "Ростова", но пока без конкретики. В ближайшие 2-3 недели он точно уйдет", — отметил источник.
РБК-спорт
"Спартак" расстанется с Мельгарехо
"Спартак" принял окончательное решение об уходе Лоренсо Мельгарехо. Игрок выступает за "Спартак" с 2016 года. До этого он играл за краснодарскую "Кубань".
Фото: СЭ / Фёдор Успенский
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»