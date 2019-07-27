Андрей Червиченко: "Спартак" был лишен двух своих главных факторов - судейской помощи и везения Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Тамбова" (0:2) в 3-м туре Премьер-Лиги Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью дляпрокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Тамбова" (0:2) в 3-м туре Премьер-Лиги

- О матче:



Мы увидели ещё более глубокое падение "Спартака". "Тамбов" выстроил грамотный план на матч и спокойно переиграл гостей и в тактическом плане в том числе. "Спартак" совсем разладился, как мне кажется. Ну и сегодня столичная команда была лишена двух своих главных факторов, позволявших выигрывать ранее: судейской помощи и везения. Ни того, ни другого не было, и в итоге поражение без забитых мячей. Да, 4 раза мяч попадал в каркас ворот, но не всегда же везти будет. Да и невезение было обоюдным, "Тамбов" тоже мог забить больше двух.



- Об отношении болельщиков "Спартака" к Кононову:



Изначально говорил, что этот тренер не для "Спартака". Он, может быть, для "Тамбова". У Кононова нет харизмы, и хоть в народ ушло слово "пиджак" от Васи Уткина, я его воспринимаю как "моль" - бесцветный, тихий какой-то... точно не для "Спартака". При нём уже даже такие команды как "Тамбов" не боятся "красно-белых", они выходят с ними играть на победу. А команды на подобие "Сочи" удаётся обыгрывать только за счёт арбитров, с "Ростовом" сыграли вничью тоже за счёт этого. Такого со "Спартаком" не должно быть, эта команда должна быть в числе топ-клубов, которые, не напрягаясь, переигрывают коллективы более низкого класса. "Спартак" же мучается со всеми аутсайдерами. С лидерами может пободаться, но аутсайдеры рвут "Спартак" нещадно.



Менять Кононова? Сложный вопрос. Если его сейчас уберут, то наверняка выяснится, что у "Спартака" как всегда даже плана какого-то не было на этот случай. Если брать кого-то - лишь бы взять, - он будет оправдываться малым количеством времени до конца трансферного окна и так далее. Да и что-то кардинально поменять за 2-3 тура в "Спартаке" не получится. Вспоминаем того же Эмери, который попал в это болото и чуть не растворился, но, вернувшись в Испанию, выиграл столько, сколько все наши тренеры никогда не выигрывали.



- О предстоящей игре "Спартак" - "Динамо":



Меня очень интересует судейство в предстоящем дерби, поскольку тройка лидеров этого сезона по работе с арбитрами уже определена: "Спартак", "Локомотив" и "Динамо". Очень интересно, на чьей стороне будут симпатии арбитров. А по игре, думаю, будет ничья. Проблема "Спартака" в том, что команда играет вдесятером, ведь Адриано делает всё что угодно кроме своих прямых обязанностей. Новички "красно-белых" не адаптированы к команде. В общем, думаю, победителя в матче не будет, хотя не будем забывать о везении.



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