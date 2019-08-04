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ЦСКА играл один тайм. Но этого хватило, чтобы победить "Рубин"

В первом тайме армейцы играли идеально, а во втором - прижались к собственным воротам. На все 90 минут у ЦСКА нет сил.

ЦСКА играл один тайм. Но этого хватило, чтобы победить "Рубин"


Так "Рубин" еще никто не возил, как это делал ЦСКА

Даже в меньшинстве против динамовцев "Рубин" атаковал больше, чем в первом тайме игры с ЦСКА. Особенно за 25 минут до перерыва, когда казанцы даже не могли посмотреть в сторону центрального круга. Армейцы за это время успели создать 3 200-процентных момента у ворот хозяев, но то Бистровича подвела точность, то Степанов успел накрыть удар Чалова, то Дюпин продемонстрировал свою высшую реакцию. Под таким давлением у "Рубина" не было ни одного шанса продержаться, тем более, что казанцы совсем не огрызались, позволив сопернику прямо-таки освоиться на своей половине поля.

Но гол ЦСКА создал не после комбинации, а за счет индивидуальных действий Марио Фернандеса. Российский бразилец подобно Дани Алвесу включил дриблинг на максимум, эффектно обыграв Зурико перед штрафной, а следом еще круче отпасовав на Чалова. Федор превращается в настоящего убийцу, которому для гола достаточно одного свободного метра и свободной секунды. Но 90% забитого мяча - заслуга именно Марио Фернандеса. Именно его, как сказал в своем телеграм-канале Василий Конов, приехал смотреть в Казань скаут "Манчестер Юнайтед". Впечатление армеец точно произвел отличное!



Для ЦСКА первый тайм - лучшие 45 минут за 4 тура. У армейцев получалось буквально все, а главное - они от первой до последней строчки выполняли план Виктора Гончаренко. Гости перекрыли кислород тройке полузащитников казанцев. А без них оказалось, что и Зурико не способен создавать. Армейцы выключили Коновалова, который под прессингом не способен был вести игру "Рубина", как это делал во встрече с "Ахматом". Для примера - точность передач опорника казанцев, по сравнению с прошлым матчем, упала на 20%. Во многом, в такую ситуацию "Рубин" сам загнал себя, пытаясь выходить из обороны только в пас низом (форвард-столб Марков остался в запасе), но по движению к армейцев вопросов не было никаких. В опорной зоне все подчищал бывший сотрудник отдела кадров казанского клуба Ахметов, Фернандес и Обляков поддерживали ширину, а Влашич резал центр защиты "Рубина".

Во втором тайме ЦСКА отскочил

Куда все исчезло у армейцев после перерыва? Виктор Гончаренко объясняет, что все дело в психологии молодых футболистов ЦСКА, которые "поплыли" под давлением команды Шаронова и болельщиков. Но игроки "Рубина" разве старше армейцев? На самом деле, казанцы на вторую половину встречи перешли от 4-3-3 на 4-4-2, растянув центральную ось армейцев по краям. Без плотности в середине поля у ЦСКА пропал и контроль. Центральные хавбеки, смещаясь на фланги за соперниками, банально не успевали, и Ахметов с Бистровичем поочередно поймали желтые карточки, окончательно удалив агрессивность в отборах.

А вот Роман Шаронов точно может сослаться на возраст. Именно неопытность подводила казанцев в голевых моментах - Микелтадзе затянул с ударом с близкой дистанции, Кьяртанссон пробил вовремя, но сильно. Плюс отсутствие Кварацхелии, который за день до матча приболел. Микелтадзе, конечно, быстрее экс-полузащитника "Локо", но в технике ему уступает заметно, а это отразилось в точности передач в финальном навале на ворота армейцев. А еще тренерский штаб "Рубина" сам ошибся, когда затянул с заменой Маркова. Все-таки в штрафной ЦСКА не нашлось никого в форме казанцев, кто смог бы навязать борьбу Шарлии и Магнуссону.

"Рубин" слишком торопился. В предыдущих матчах казанцы восхищали своими комбинациями, похожими на мини-футбольные. Больше всего пострадал "Ахмат", который гонялся за мячом, как молодежь в "квадратах". Против армейцев казанцы постоянно спешили обострять. Даже из невыгодных ситуаций тот же Данченко пулял в сторону штрафной, а не разыгрывал, например, с Микелтадзе или Подберезкиным. Зачем? Ведь ЦСКА к концу встречи уже еле двигался, а в рамке внезапно начал нервничать Игорь Акинфеев, упустивший мяч из рук после столкновения с Могилевцем, а потом избегавший риска даже в безобидных условиях. Именно спешка подвела "Рубин" и не дала додавить армейцев. Именно об этом должна быть новая речь Романа Шаронова в раздевалке. Гончаренко сказал, что сдерживание настика "Рубина" укрепит характер армейцев. А казанцам над характером еще надо поработать.

Fan ID все ближе

Прошел всего лишь год после окончания чемпионата мира, а политика российских футбольных властей изменилась кардинально. Руководство РФС ведет себя так, как будто решило устранить проблемы с болельщиками путем полного исключения последних. Или не исключения, то тотальной переписи, как делали во время мундиаля. Но тогда Fan ID был хотя бы оправдан огромным количеством иностранцев и разными бонусами, которые получали его обладатели по пути на стадион. Сейчас же для нововведения, которому в болельщицкой среде не рады, условия создаются искусственно.



После безнаказанных действий в Ростове ОМОН вчера пошел в атаку на питерских фанатов. Обстоятельства этого инцидента еще предстоит узнать. До дубасинья дубинкам в Казани дело не дошло, но силовики и так умудрились накалить атмосферу с болельщиками ЦСКА, которые на входе попали под тщательнейший досмотр (что-то похожее проходили спартаковским поклонникам). В итоге - столпотворение, оскорбления и тут уже не до футбола. Параллельно на Туманном Альбионе красными файерами горела трибуна фанатов "Ливерпуля" после гола Матипа в Суперкубке Англии, но никаких столкновений на "Уэмбли" не случилось ни до, ни после матча.

Власти собственноручно создают протестные настроения в среде болельщиков. Лига хочет забыть про клубы-банкроты, но убивает один из важнейших пунктов самоокупаемости, отталкивая зрителей от похода на стадиона. Не кажется ли, что такие решения, наоборот, консолидируют фанатов клубов, независимо от их цветов? А это приведет к акциям, которые закончатся скандалами и пустыми трибунами.

Чемпионат России

4 тур

"Рубин" - ЦСКА - 0:1

Гол: Чалов, 41.

"Рубин": Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Могилевец (Кипиани, 65), Подберезкин, Иг. Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон, Микелтадзе (Марков, 81).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев (Набабкин, 46), Магнуссон, Ахметов, Бистрович (Кучаев, 88), Обляков, Влашич, Чалов, Сигурдссон (Бийол, 67).

Фото: официальный твиттер "Рубина"

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Теги: Рубин ЦСКА Чалов
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