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21-летняя футболистка ЖФК "Чертаново" умерла из-за остановки сердца

Полузащитник ЖФК "Чертаново" Анастасия Березина скончалась в возрасте 21-ти лет, информирует пресс-служба клуба. Причина смерти - остановка сердца.
"В нашей семье – огромное горе... В ночь с 3 на 4 августа не стало Анастасии Березиной.

Больше половины своей жизни Настя отдала нашему клубу, она 11 лет отыграла в "Чертаново", пройдя все ступени – от начальной школы до стартового состава главной команды и каждый день она делала все возможное, чтобы наш клуб становился сильнее и побеждал.

Настя неоднократно выигрывала Чемпионаты страны, играла в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага выступая за юниорскую и молодежную команды России. Женский футбольный клуб "Чертаново" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними. Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить. Насте был всего 21 год. Светлая память", - говорится в сообщении пресс-службы клуба в инстаграме.

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Теги: Чертаново
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