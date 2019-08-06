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Глава КДК РФС сообщил, что заседание по делу Понсе перенесено на неделю

Заседание по делу форварда "Спартака" Эсекиэля Понсе перенесено на неделю, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

"Мы получили ходатайство от "Спартака" о переносе заседания по делу Понсе и удовлетворили его. Футболист в любом случае заработал автоматическую дисквалификацию на один матч, поэтому есть возможность рассмотреть его дело на следующей неделе. В своем ходатайстве "Спартак" указал, что Понсе не сможет быть на заседании КДК в среду, потому что полетел с командой в Швейцарию на матч Лиги Европы", - цитируют Григорьянца "РИА Новости".

Понсе получил красную карточку за нарушение в матче четвертого тура чемпионата России против "Динамо" (0:0). Он грубо сфолил против голкипера динамовцев Антона Шунина.

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Теги: Понсе Спартак
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