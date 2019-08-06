Заседание по делу форварда "Спартака" Эсекиэля Понсе перенесено на неделю, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
"Мы получили ходатайство от "Спартака" о переносе заседания по делу Понсе и удовлетворили его. Футболист в любом случае заработал автоматическую дисквалификацию на один матч, поэтому есть возможность рассмотреть его дело на следующей неделе. В своем ходатайстве "Спартак" указал, что Понсе не сможет быть на заседании КДК в среду, потому что полетел с командой в Швейцарию на матч Лиги Европы", - цитируют Григорьянца "РИА Новости".
Понсе получил красную карточку за нарушение в матче четвертого тура чемпионата России против "Динамо" (0:0). Он грубо сфолил против голкипера динамовцев Антона Шунина.
Глава КДК РФС сообщил, что заседание по делу Понсе перенесено на неделю
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