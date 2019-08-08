"Славия" отказалась продавать своих игроков "Спартаку"

Руководитель "Славии" Ярослав Тврдик опроверг слухи о возможном переходе игроков своего клуба в московский "Спартак"."Высшее руководство российского клуба недавно посещало Чехию. Но при всем уважении к этой команде, руководство "Славии" отказалось даже начинать переговоры. Сейчас мы не продаем игроков", — написал Тврдик в твиттере.Ранее появилась информация, что "Спартак" хочет усилить состав полузащитниками "Славии" Алексом Кралом и Томашем Соучеком.