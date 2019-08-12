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Сергей Кирьяков: Джорджевич должен отлично подойти "Локомотиву"

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о возможном трансфере Луки Джорджевича из "Зенита" в "Локомотив".

- Этот переход выглядит логично с учётом того, как Джорджевич провёл последние два сезона, находясь в аренде в тульском "Арсенале". Лука являлся ключевым игроком команды, много забивал, и дебютное участие туляков в Лиге Европы - во многом его заслуга.

Этот футболист обладает хорошим уровнем, но ему тяжело конкурировать с теми, кто играет в основе "Зенита". Он очень разноплановый футболист и должен отлично подойти "Локомотиву".

"Известия"

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Теги: Кирьяков Джорджевич Локомотив Зенит
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