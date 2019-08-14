Алексей Миранчук рассказал, как Денисов помог ему получить жилье

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук вспомнил, как бывший хавбек железнодорожников Игорь Денисов помог им с братом Антоном получить служебную квартиру.— Нет. Даже не в курсе, созванивался ли с ним кто-то из ребят.— К сожалению, нет. Ничего, рано или поздно обязательно где-нибудь пересечемся, поговорим. Самому интересно узнать, почему Игорь внезапно объявил о завершении карьеры.— Служебную. Когда Игорь узнал, что мы с братом в интернате живем, предложил: "Давайте поговорю с президентом клуба по поводу квартиры".— Ну нет! Съехали бы — но чуть позже.— Да нас все устраивало, жили спокойненько в интернате и ни о чем не думали. Единственное, что огорчало — ребята, с которыми там играли, давно разъехались. Конечно, в какой-то момент и нам уже надо было уезжать, начинать взрослую жизнь.