Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук вспомнил, как бывший хавбек железнодорожников Игорь Денисов помог им с братом Антоном получить служебную квартиру.
— С Денисовым после ухода из "Локомотива" общались?
— Нет. Даже не в курсе, созванивался ли с ним кто-то из ребят.
— У вас телефон Гарика есть?
— К сожалению, нет. Ничего, рано или поздно обязательно где-нибудь пересечемся, поговорим. Самому интересно узнать, почему Игорь внезапно объявил о завершении карьеры.
— Что за квартиру выбил вам Денисов у Ильи Геркуса?
— Служебную. Когда Игорь узнал, что мы с братом в интернате живем, предложил: "Давайте поговорю с президентом клуба по поводу квартиры".
— Если б не Гарик, до сих пор обитали бы в интернате?
— Ну нет! Съехали бы — но чуть позже.
— Что мешало самостоятельно поднять вопрос? Или агента к руководству отправить?
— Да нас все устраивало, жили спокойненько в интернате и ни о чем не думали. Единственное, что огорчало — ребята, с которыми там играли, давно разъехались. Конечно, в какой-то момент и нам уже надо было уезжать, начинать взрослую жизнь.
"СЭ"
Алексей Миранчук рассказал, как Денисов помог ему получить жилье
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