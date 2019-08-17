Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с фолом защитника "Ахмата" Ризвана Уциева в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом". Напомним, Уциев зацепил возле штрафной полузащитника "Зенита" Александра Ерохина и получил прямую красную карточку.
"Ерохин и Уциев бежали параллельными курсами, потом Ерохин начинает скрещивать движение и цепляется за Уциева, тем самым Уциев сбивает ему шаг. Это фол, но неумышленный. Считаю, тут надо было давать жёлтую карточку, а не красную, ибо два игрока "Ахмата" в этот момент успели забежать в штрафную. Это не фол последней надежды, потому что было кому прервать атаку", - цитирует Хусаинова "Чемпионат".
Сергей Хусаинов: в эпизоде с Уциевым фол был неумышленный, тут надо было давать жёлтую
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