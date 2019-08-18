Сила воли, мастерство братьев. "Локомотив" - в топе, "Динамо" - в зоне стыков

Быстрый гол Филиппа не помог "бело-голубым". Братья Миранчуки ответили своими голами и помогли "Локо" оформить в дерби волевую победу.

Фото: Официальный твиттер ФК "Локомотив"

Хохлов схему не меняет, Филипп вписан в 4-2-3-1

Максимально бодрое начало от Максимилиана

В пенальти виноват не только Рыков

"Динамо" все еще очень нужен форвард

В матче с "Локомотивом" Дмитрий Хохлов решился на ряд изменений. Два из них были вынужденными - травмированного Шунина в старте заменил Лещук, а вместо дисквалифицированного Юсупова появился новичок команды Нойштедтер. А еще два оказались исключительно творческой инициативой главного тренера, который оставил в запасе Жоаозиньо и Панченко. Их места в заявке заняли Н'Жи и дебютант российского чемпионата Филипп.Позиция Нойштедтера не вызывала вопросов. Хохлов сразу после покупки заявила, что рассматривает его в качестве опорника. А вот в том, где расположится Филипп, была интрига. Сотрудники канала Матч Премьер, ответственные за графику, предлагали нам вариант, при котором немец становился вторым полноценным нападающим на ряду с Шейдаевым. Но наставник "Динамо" не стал менять схему, по которой его команда играла в первых пяти турах. В расстановке 4-2-3-1 Филипп занял место под нападающим и сыграл в роли атакующего полузащитника.Новичок "бело-голубых" решил заявить о себе с первых минут. Максимилиан сначала попробовал пробить с игры, но угодил в защитника. А затем нанес удар со штрафного и здесь уже был безупречно точен. Стенка из братьев Миранчуков не могла допрыгнуть до летящего над ней мяча, а Гильерме не имел шансов спасти "Локомотив". Высококлассный гол. Который, впрочем, не состоялся бы без активности Н'Жи. Именно пришедший из "Марселя" футболист накрутил на своем фланге Игнатьева и заставил сфолить на себе Баринова.Филипп и Н'Жи были самыми активными в составе хозяев, но их стараний было мало для того, чтобы назвать игру "Динамо" после забитого гола хорошей. После отличного старта подопечные Хохлова успокоились. При этом не сказать, что "Локомотив" стал действовать агрессивнее и заставил соперника отойти к своим воротам. Более того, момент с пенальти в середине первого тайма, по сути, стал первым опасным после того, как Филипп забил свой гол.Но в этом, пожалуй, была своя справедливость. Игра была достаточно равной, а потому равный счет к 30-й минуте и в дальнейшем к перерыву выглядел вполне логичным. Если говорить о пенальти, то важно заметить, что проблемная для "Динамо" ситуация изначально стала возможной после ошибки Плиева, упустившего на левом фланге Жемалетдинова. Рифат получил возможность сделать обдуманную подачу, которая в итоге привела к суматохе и неаккуратному действию Рыкова по отношению к Крыховяку.К сожалению, в этом сезоне мы чаще вынуждены критиковать работу судей, но сейчас давайте отметим, что Казарцев абсолютно верно зафиксировал нарушение правил. При этом он справедливо не показал Рыкову желтую карточку и справедливо попросил Алексея Миранчука перебить пенальти после того, как Смолов вбежал в штрафную раньше времени. Через несколько минут Казарцев принял еще одно верное и важное решение. Смолов упал в штрафной "Динамо" после контакта с Шуничем, но повторы свидетельствуют о том, что нападающий "Локомотива" начал заранее валиться на газон и делал это, в общем-то, по своей личной инициативе, а не из-за противодействия соперника.Любопытный парадокс - если до перерыва практически не было моментов, но было два гола, то после перерыва команды начали играть в атаке более креативно, но забить долгое время не могли. Второй тайм вообще по качеству получился лучше первого. Футболисты элементарно стали действовать на более высоких скоростях. "Динамо", правда, по-прежнему выезжало преимущественно на активности Филиппа и Н'Жи. Эти парни были хороши, но им, очевидно, не хватало классного нападающего в партнерах. Роману Орещуку все еще приходится говорить о том, что до закрытия трансферного окна таковой будет приобретен. Пока же "Динамо" остается неспособным вернуться на победный путь.Удержать ничью сегодня "красно-белым", впрочем, тоже не удалось. Одна из причин - травма Шунича, из-за которой ему пришлось покинуть поле в середине второго тайма. Именно Тони не хватило в эпизоде, когда Миранчуки прошли через центр обороны "Динамо" и забили победный гол. Заменивший Шунича Ордец не смог оказать соперникам никакого сопротивления. Играя так в защите, Ордецу сложно рассчитывать на попадание в состав, а его команде сложно рассчитывать на набранные очки.

Динамо - Локомотив. 1:2. Антон Миранчук



Так получается, что в этой статье мы меньше говорим о "Локомотиве". Но это, пожалуй, логично, ведь у него все достаточно стабильно и хорошо. Замены в составе - точечные, изменения в стиле игры - минимальные. Сегодня "железнодорожники" показали еще и волевые качества, в наличии которых, впрочем, мало кто сомневался. Да, первый тайм они играли не очень хорошо, но с каждой следующей минутой матча они прибавляли, действовали увереннее и забили вполне заслуженный гол. "Локо" еще раз доказал, что он в нынешнем чемпионате является одним из самых крепких коллективов и всерьез претендует на первое место.